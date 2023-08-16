Artvin’de Doğa Talanı ve Orman Katliamı Protestosu

UĞUR İSTANBULLU

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan vatandaşlar, doğa talanı ve orman katliamlarını protesto etti. Vatandaşlar adına açıklama yapan Mehmet Ali Yılmaz, “Bilim dışı ve vahşice yapılan doğa saldırıları iklim krizini daha da derinleştiriyor. Bu durum, sularımızın azalmasına, aldığımız nefesimize, oksijenin azalmasına sebebiyet vermektedir. Nihayetinde gelecek kuşaklarımıza, çocuklarımıza ve torunlarımıza yaşamları zehredilecek” dedi.

Kemalpaşa ilçesinde yaşayan bir grup vatandaş, ülke genelinde yaşanan doğa talanına tepki göstermek için Kemalpaşa Meydanı’nda bir araya geldi. Burada açıklama yapan Mehmet Ali Yılmaz, şunları söyledi:

“ÇOCUKLARIMIZIN YAŞAMI ZEHİR EDİLECEK”

“Dünyada ülkemizde ve ilçemizde acımasız bir şekilde doğa tahribatı ve ağaç katliamı sürmektedir. Gün geçmiyor ki dünyanın ya da ülkemizin herhangi bir köşesinde ekosistemi bozan bu doğa tahribatlarına karşı çevreciler ve yurtseverler tarafından bir eylemlik yaşanmasın. Yıllar önce Bergama köylüleri, Artvin halkı ve Dersim halkı ve doğa savunucuları ve şimdi Artvinliler ve sevgili Artvin teyzelerimize selam olsun onların yetiştirmiş olduğu güzel çocuklara. Yaban hayatımızı tehdit eden bu tip uygulamalara karşı direniş her yerde kazanımlar sağlandı ve İkizdere halkı yolumuzu aydınlatıyor. Direnmeden, mücadele etmeden doğamızı ve yaşam alanımızı koruyacağımız netleşmiş durumda. Şimdi ilimiz genelinde ve tüm ilçe ormanlarımızda ağaçlar kesiliyor ve tahrip ediliyor. Bunu neden yapıyorlar yandaş şirketlerine rant sağlamak için. Tema Vakfı’nın yayınlarına göre Artvin’in maden haritasına göre büyük bir kısmı maden sahası olarak ilan edilmiş durumda ve yüzde 48 alanda orman kesimi var. Bilim dışı ve vahşice yapılan bu doğa saldırılar iklim krizini daha da derinleştiriyor. Bu durum, sularımızın azalmasına, aldığımız nefesimize, oksijenin azalmasına sebebiyet vermektedir. Nihayetinde gelecek kuşaklarımıza, çocuklarımıza ve torunlarımıza yaşamları zehredilecek. Çocuklarımızın bizden şikayetçi olmaması için acilen daha da mücadele etmemiz gerekmektedir.”