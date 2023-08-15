Aslan turladı! Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu rövanşında Galatasaray, Olimpija’yı 1-0 mağlup etti ve adını play-off’a yazdırdı

Son Güncelleme: 15.08.2023 23:42
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu rövanşında Galatasaray, sahasında Olimpija’yı konuk etti. Galatasaray’ın golcüsü Icardi’nin 24. dakikada attığı şahane golle sarı-kırmızılılar tur atladı. Lucas Torreira’nın kırmızı kart görmesiyle Galatasaray 10 kişi kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu rövanşında Galatasaray, sahasında Olimpija’yı konuk etti. Mücadeleyi İcardi’nin golüyle kazana sarı-kırmızılılar tur atladı.
PERDEYİ ICARDI AÇTI
Galatasaray’ın golcüsü Icardi, 24’üncü dakikada önüne düşen topa dönüp vurarak şahane bir gol attı ve maç bu golle sonuçlandı.
ZAHA OYUNDA
Galatasaray’ın yeni transferlerinden Zaha ile Bakambu, Kerem ve Mertens’in yerine ikinci yarıda dahil oldu. Fildişili oyuncu oyuna hareket getirirken Galatasaray hücumda sol kanadı daha fazla kullanmaya başladı.
TORREIRA KIZARDI
65’inci dakikada Lucas Torreira kırmızı kart gördü Galatasaray 10 kişi kaldı. Rakibinin arkadan bileğine basan Torreira, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
RAKİP MOLDE
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile karşılaşacak.
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