Stat: Yeni Adana
Hakemler: Ozan Ergün, Şenol Bektaş, Kadir Akıllı
Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Mehmet Feyzi Yıldırım, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Ferhat Katipoğlu, Kubilay Aktaş, Hakkı Türker (Dk.70 Mutlu Aksu Doğan), Serhat Kot (Dk. 53 Devran Şenyurt), Ayuk, Tetteh (Dk.61 Champness), Metehan Altunbaş (Dk.70 İbrahim Aksu)
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Semih Karadeniz (Dk. 46 Seyit Gazanfer), Mehmet Yiğit, Ndiaye, Barış Gök, Cumali Bişi (Dk.83 Donsah), Toure (Dk.58 Barış Ekincier), Abdullah Aydın (Dk.58 Adem Eren Kabak), Thill, Mert Çapar, Ardaiz (Dk. 89 Muhammet Arslantaş)
Goller: Dk. 31 Barış Gök (kendi kalesine) (Adanaspor), Dk. 65 Barış Ekincier, Dk.90+7 Thill (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Metehan Altunbaş (Adanaspor), Dk. 17 Semih Karadeniz (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)
Trendyol 1. Lig’in ikinci haftasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, deplasmanda Adanaspor’u 2-1 yendi.
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