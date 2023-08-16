Trendyol Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor, Aras Kargo ile sponsorluk anlaşması yaptı.

Anlaşmayla Aras Kargo’nun logosu, 6 Şubat’ta yaşanan ve 11 ilde büyük bir yıkıma neden olan depremlerden etkilenen Hatay temsilcisinin 2023-2024 sezonunda forma şort arkası sponsorluğunu üstlendi.

İş birliğiyle ilgili Ortaköy’deki bir restoranda düzenlenen toplantıya Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz ile Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın katıldı.

Toplantının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Aydın Toksöz, zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, “Bu sezon Süper Lig’e katılacağımızı düşünmüyorduk. Bu süreçte bize destek olan sponsorlarımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Türkiye Futbol Federasyonu ve dostlarımız sayesinde ilk maçımızı oynadık. Güzel bir sonuçla ilk haftayı lider tamamladık. Kendi evimizdeki ikinci maça lider olarak çıkacağız. Bu, Hatayspor ve Hatay ili için çok önemli ve güzel bir duygu. Bu sonucu bölgemizde depremden etkilen tüm vatandaşlarımıza armağan ediyoruz.” diye konuştu.

Sponsorlarının desteğine vurgu yapan Toksöz, “Bu bir sponsorluk veya reklam değil. Bize destek veren tüm kurumların, dostlarımızın bir reklam için değil bize umut olmak için yaptığını hissediyoruz. Onlara müteşekkiriz. Onlarla var olduk. Sahaya güçlü çıktık, daha da güçlü olacağız.” ifadelerini kullandı.

Hatay’daki şartlar nedeniyle iç saha maçlarını Mersin’de oynayacaklarını hatırlatan Hatayspor Kulübü Başkan Vekili, “Tüm maçlarımızı deplasman olarak görüyoruz. Ancak vatandaşlarımızın desteğiyle evimizde oynuyormuş gibi hissedeceğiz.” dedi.

Aydın Toksöz, Mersin’de antrenman tesisi yapımının sürdüğünü aktararak, “Mersin’de yapılan antrenman sahalarında çalışmalar sürüyor. Sanırım ekim ayının sonunda hazır olacak. Biz de takım olarak oraya taşınacağız. Şu anda Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde çalışıyoruz. Bu süreçte tesis tamamlanıncaya kadar buradayız.” şeklinde görüş belirtti.

Utku Ayyarkın: “Üzerimize düşeni yerine getirmeye hazırız”

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, amaçlarının reklamdan ziyade depremden etkilenen Hatayspor’a destek vermek olduğunu söyledi.

“Biz bir sponsorluk anlaşması olarak değil gönül işi olarak konuya bakıyoruz.” diyen Ayyarkın, “Aras Kargo olarak 81 ilde faaliyet gösteriyoruz. İlçelerle birlikte 16 binin üzerinde çalışanımız var. Deprem felaketinde 10 ilde bin 200 arkadaşımız etkilendi. Bu kara bulutları üzerimizden atıp yeniden güneşli günlere bakabilmemiz için Hatayspor hepimize bir umut oldu. Konu gündemimize geldiğinde hiç düşünmeden üzerimize düşeni yapma kararı verdik. Amacımız Hatay’ın geri dönüş yolculuğundaki yolun inşasında destek olmak. Üzerimize düşeni yerine getirmeye hazırız.” değerlendirmesinde bulundu.

Türk sporuna sponsorluk desteği vermelerinin ardından voleybol takımı kurarak yollarına devam edeceklerini anlatan Ayyarkın, şunları kaydetti:

“Kulüp bazında son 3-4 yıldır gerekli destekleri verdik. Artık sosyal sorumluluk olgusunu bir adım ileri götürme kararı aldık. Bir yarış var ve bunun destekçisi olmaya her zaman devam edeceğiz. Milli formayı gururla destekleyen sporcularımızı desteklemek için federasyonlar nezdinde desteğimizi sürdürüyoruz. Ancak bir taraftan da fırsat eşitliği konusunda bir ivme kazandık. Erkek gücüyle iş yapan bir işletme olmamıza rağmen yüzde 20’den fazla kadını istihdam ettik. O fırsat eşitliğini bir adım ileri götürerek geleceğin ‘Filenin Sultanları’ olacak evlatlarımızın önünü açmak istedik. Amacımız nitelikli bir okul kurarak gençlerin hayata tutunmasını, sporun bir meslek haline gelmesiydi. Bu okulda okuyanların değerlendirilmesi için bir kulüp kurmamız gerekiyordu. O yüzde Aras Spor Kulübünü İzmir’de kurduk. Bu sezon Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde yarışmaya başlıyoruz. 20 yaş ortalamayla oynayacak bir takımımız var. Onların dinamizmiyle Aras Spor Kulübünü Sultanlar Ligi’nde temsil etmeyi hedefliyoruz.”