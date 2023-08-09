Atakaş Hatayspor, Baran Sarka’yı kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Baran Sarka’yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Nevşehir Belediyespor forması giyen Baran Sarka’nın transfer edildiği belirtilerek, “Genç orta saha oyuncusu 22 yaşındaki Baran ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine başkan vekilimiz Aydın Toksöz, teknik direktörümüz Volkan Demirel ve futbolcumuzun ailesi katıldı.” ifadeleri kullanıldı.
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