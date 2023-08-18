Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa’yı Mersin’de konuk edecek

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Kasımpaşa’yı yarın Mersin’de konuk edecek.

Mersin Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak mücadeleyi, hakem Mert Güzenge yönetecek.

Sezonu deplasmanda 5-1 Pendikspor galibiyetiyle açan Hatayspor, ligin ikinci haftasına averajla ilk sırada giriyor.

İlk maçta genç oyuncuların ve yeni transferlerin etkili olduğu Hatay ekibi, Kasımpaşa maçına da galibiyet parolasıyla çıkacak.

Hatayspor’un konuğu Kasımpaşa ise ligin ilk haftasında MKE Ankaragücü’nü 3-2 yenmişti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremler nedeniyle bu yıl maçlarını Mersin’de oynaması kararlaştırılan Hatayspor, kentte ilk defa seyircisi karşısına çıkacak.

Bordo-beyazlı ekip, Kasımpaşa maçına teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki antrenmanlarla hazırlandı.

Hatayspor, Kasımpaşa maçı için bugün Mersin’e gelecek.