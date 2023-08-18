Avrupa Borsaları, Çin Konut Sektörü Endişeleriyle Düşüşle Tamamlandı

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Avrupa borsaları, Çin’in konut sektörüne ilişkin endişelerle günü düşüşle tamamladı.
Piyasalarda ağır borç altındaki Çinli emlak devi Evergrande’in bugün ABD’de iflas koruması için mahkemeye başvurmasının yankıları hissedildi.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,61 değer kaybederek 448,44 puana geriledi.
Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,65 düşerek 15.574,26 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 değer kaybıyla 7.164,11 puana ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,42 gerileyerek 27.761,98 puana indi.
Birleşik Krallıkta ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 azalarak 7.263,43 puana geriledi.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.14 itibarıyla yüzde 0,01’lik gerilemeyle 1,087 seviyesinde bulunuyor.
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