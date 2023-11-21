Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı – Son Dakika

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

Perakende hisseleri yüzde 0,7 artarken otomotiv hisseleri yüzde 1,6 azaldı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD’de enflasyon endişelerinin güç kaybetmeye devam etmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik beklentilerin varlık fiyatlarını etkilediğini ifade etti.

Bu akşam Fed tutanaklarının takip edileceğini aktaran analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD’de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Avro Bölgesi’nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirdi.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,09 değer kaybederek 455,85 puana geriledi.

Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,01 düşerek 15.900,53 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 değer kaybederek 7.229,45 puana geriledi.

İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,32 gerileyerek 29.153,42 puana indi.

Birleşik Krallıkta ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 azalarak 7.481,99 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.19 itibarıyla yüzde 0,165 artarak 1,092’ye geriledi.