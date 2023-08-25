Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı – Son Dakika

25,99050.83%
28,02670.6%
1.599,300,94%
7491.940,94%
Avrupa borsaları, günü Birleşik Krallık hariç düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,41 değer kaybederek 451,57 puana geriledi.
Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,68 düşerek 15.621,49 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 değer kaybıyla 7.214,46 puana ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,57 gerileyerek 28.072,12 puana indi.
Öte yandan Birleşik Krallık’ta FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 artarak 7.333,63 puana çıktı.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,322’lik azalışla 1,082 seviyesinde bulunuyor.
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