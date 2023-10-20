Avrupa Borsaları Fed’in Para Politikası Beklentileri ve Ortadoğu Gerilimiyle Düştü

Avrupa borsaları ABD’de merkez bankası Fed’in para politikasına ilişkin beklentiler ve Ortadoğu’da artan gerilimin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Madencilik şirketlerinin hisseleri yüzde 3,35, teknoloji şirketlerinin hisseleri ise yüzde 2,3 azaldı.

Birleşik Krallık’ta artan enflasyonun neden olduğu endişelerin ardından 30 yıllık tahvil faizleri bugün yüzde 5,119’a ulaşarak 1998’in eylül ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Gün içerisinde ülkede 10 yıllık tahvil faizleri 2 puan artarak yüzde 4,69’a ulaştı ve son 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,755 seviyesine yaklaştı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Orta Doğu’daki çatışmaların daha da şiddetlenebileceği endişesiyle negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, söz konusu seyirde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın dünkü açıklamalarında, para politikasının daha da sıkılaştırılmasının gerekebileceğini dile getirmesinin etkisinin de olduğunu belirtti.

Powell, ekonomik büyümenin ve iş gücü talebinin dayanıklılığını gösteren son verileri dikkatle izlediklerini belirterek, büyümenin sürekli olarak trendin üzerinde olduğuna veya iş gücü piyasasındaki sıkılığının azalmadığına dair ek kanıtların para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebileceğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in gelecek ay politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken kasım toplantısından sonraki süreç için belirsizlikler devam ediyor.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,36 değer kaybederek 433,73 puana geriledi.

Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 1,64 düşerek 14.798,47 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,52 değer kaybederek 6.816,22 puana geriledi.

İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,40 gerileyerek 27.357,00 puana indi.

Birleşik Krallıkta ise FTSE 100 endeksi yüzde 1,30 azalarak 7.402,14 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.35 itibarıyla yüzde 0,08 artarak 1,059’a yükseldi.