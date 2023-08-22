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Avrupa Borsaları Teknoloji Hisselerinin Etkisiyle Yükseldi

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Ağustos 22, 2023 16:56
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Avrupa borsaları, teknoloji hisselerinin değer kazanmasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Microsoft’un bilgisayar oyun şirketi Activision Blizzard’ı satın almak için İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu’na (CMA) yeni anlaşma sunduğunu açıklamasının etkisi Avrupa piyasalarında da hissedildi.

CMA’dan bugün yapılan açıklamada, CMA’nın nisanda Microsoft’un Activision Blizzard’ı 69 milyar dolara satın almasını rekabet endişeleri nedeniyle engellemesinin ardından Microsoft’un satın alma anlaşmasının yapısında değişikliğe gittiği belirtilmişti.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,68 artışla 451,70 puana ulaştı.

Birleşik Krallık’ta FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 artarak 7.270,76 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,59’lik artışla 7.240,88 puana yükseldi.

Almanya’da DAX endeksi yüzde 0,66 artışla 15.705,62 puandan, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,64’lük yükselişle 28.164,99 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.12 itibarıyla yüzde 0,432 düşüşle 1,084 seviyelerinde seyrediyor.
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