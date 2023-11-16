Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı – Son Dakika

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,42 yükselerek 454,52 puandan günü tamamladı.

Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 artışla 454,52 puana, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,42 değer kazanarak 29.466,93 puana yükseldi.

Almanya’da DAX 40 endeksi günü yüzde 0,86 artarak 15.748,17 puan, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,62 artışla 7.486,91 puan seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.38 itibarıyla yüzde 0,23 düşüşle 1,085 seviyesinden işlem gördü.

Dün ABD’de enflasyonun ekimde beklenenden fazla yavaşlama göstermesinin ardından, bugün de İngiltere’de ekim ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 4,6 artışla beklentilerin üzerinde yavaşladı. Beklenti, enflasyonun yüzde 4,8 olacağı yönündeydi.

Enflasyondaki keskin düşüş, İngiltere Merkez Bankasının faiz artış döngüsünün sona gelmiş olduğuna ilişkin beklentileri kuvvetlendirdi.

ABD’de bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık yüzde 0,5 ile Nisan 2020’den bu yana en büyük düşüşünü kaydederken yıllık yüzde 1,3 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Yüksek faizlerin etkilerinin hissedilmeye başlanmasıyla ekonomik büyümeye ilişkin görünüm zayıflarken Avrupa Birliği Komisyonu bugün açıkladığı raporunda, Avro Bölgesi’nde bu yılki ekonomik büyüme beklentisini yüksek enflasyon, para politikasının sıkılaşması ve talepteki daralma nedeniyle yüzde 0,6’ya indirdi.

Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı.