Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı – Son Dakika

27,05610.29%
29,5465-0.24%
1.661,940,16%
7737.380,16%
Avrupa borsaları, İngiltere hariç günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,15 artışla 459,86 puana ulaştı.
Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,12’lik artışla 7.348,84 puana yükseldi.
Almanya’da DAX endeksi yüzde 0,46 artışla 15.904,25 puandan, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,57’lik yükselişle 28.435,49 puandan kapandı.
Öte yandan İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 düşüşle 7.507,15 puana indi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.11 itibarıyla yüzde 0,165’lik düşüşe 1,093 seviyelerinde seyrediyor.
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