Aydın, badmintonun heyecan verici finallerine ev sahipliği yapıyor. Türkiye Badminton Federasyonu ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Analig Osman Bayrakdar Sezonu Badminton Türkiye Finalleri, 175 sporcunun katılımıyla başladı. Kuşadası Spor Salonu’nda gerçekleşen etkinliğin açılış seremonisine Aydın ilinin önde gelen isimleri katıldı.

18 farklı ilden gelen sporcularının katıldığı müsabakalar, badminton severlerin heyecanını artırırken, açılış seremonisi, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Aydın Gençlik Spor Müdürü Cenap Fillikçioğlu ile hizmet ve şube müdürlerinin katılımıyla gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, geleneksel zeybek gösterisiyle açılış renklendi.

Açılış konuşmasında tüm sporculara başarılar dileyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, müsabakaların sağlıklı ve sakatlıksız geçmesini temenni ederek “Bu özel etkinlik, badmintonun Türkiye genelindeki popülaritesini ve sporcuların yeteneklerini bir kez daha sergileme fırsatı sunuyor” dedi.

Heyecan dolu grup müsabakaları, 20 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek. Katılan iller arasında Ankara, Karaman, Çorum, Kayseri, Sakarya, Iğdır, Bitlis, Zonguldak, Giresun, Bursa, Aydın, İzmir, Erzincan, Hatay, Samsun, Mersin, Hakkari ve Malatya bulunuyor. Müsabakaya katılan sporcular için etkinlik öncesi Aydın’ın tarihi mekanlarından biri olan Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı gezisi, Güvercin Ada ziyareti ve tekne turu gibi etkinlikler düzenlendi.

Badminton severler ve spor tutkunları, ANALİG Osman Bayrakdar Sezonu Badminton Türkiye Finalleri’nin bu heyecan verici ayağını takip etmek için Kuşadası Spor Salonu’nda buluşuyor. – AYDIN