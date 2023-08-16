Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke’ye modern bir otogar kazandırıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke’yi ulaşım ve seyahat deneyimini daha konforlu ve etkili hale getirecek modern bir otogara kavuşturuyor.

42 bin metrekare arsa alanı üzerine inşası başlanan, 3 bin metrekarelik inşaat alanı olan modern tasarımı ve zengin hizmet imkanlarıyla tasarlanan Söke otogarı, hem vatandaşlara hem de şehre gelen ziyaretçilere büyük kolaylık sağlayacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yeni otogarın şehir için büyük bir kazanç olduğunu ifade ederek, “Söz verdik, yapıyoruz. Bu modern otogar, şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendirerek hem vatandaşlarımızın hem de ziyaretçilerimizin seyahat deneyimini artıracak. Şehrimize hayırlı olsun” dedi. Konu ile ilgili görüşlerde bulunan Sökeli vatandaşlar ise Büyükşehir Belediyesi tarafından adeta hizmet yağmuruna tutulan Söke ilçesinin çehresinin her gün değiştiğini, bu hizmetler için ayrı ayrı Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiklerini ifade etti.

Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım kolaylaşacak

Otogarın içerisinde toplamda 52 adet misafir otoparkı, 14 adet otobüs indirme-bindirme peronu ve 11 adet minibüs peronu bulunurken, bu sayede yolcuların güvenli ve rahat bir şekilde seyahat etmesi sağlanacak. Yerel toplu taşıma ihtiyaçlarını da gözeten otogar, 80 adet minibüs depo park alanı ile minibüs hizmetlerine destek verirken, 5 adet taksi durağı ile şehir içi ulaşımını kolaylaştıracak. Ayrıca, 12 adet kooperatif ofisi ve 14 adet bilet satış noktası, şehir sakinlerine çeşitli hizmetler sunarken, 7 adet dükkan da alışveriş imkanları sunacak. Ayrıca otogarın içinde 1 toplantı odası ve 1 dinleme odası da bulunuyor. – AYDIN