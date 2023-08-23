Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ANALİG Hentbol Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ANALİG Hentbol Türkiye Şampiyonası’nın ev sahibi olarak spor ve kültürel alışveriş merkezi haline gelirken, genç sporcuları yakın ve uzak bölgelerden bir araya getirip centilmenlik ve rekabet bayrağı altında birleştirdi.

Hatay, Sivas, Bursa, Manisa, İstanbul, İzmir, Aksaray, Trabzon, Van, Ankara, Artvin, Sinop, Kastamonu, Elazığ, Bingöl, Batman, Uşak ve Adana illerinden gelen sporcular; yalnızca spor yeteneklerini değil, aynı zamanda Türkiye’yi zengin bir halı dokuması gibi kılan birlik ve çeşitliliği sergiledi. Aydın’ın soluk kesen manzaralarının arka planında, sporcular Güvercin Ada Kalesi’ni keşfetme fırsatı buldu. 192 kadın sporcu ve 192 erkek sporcu olmak üzere toplamda 384 sporcu Kuşadası Spor Salonu ve Germencik Spor Salonu’nda mücadele etmek için bir araya geldi. Sporcuların coşkusunu ve ilçenin sıcak misafirperverliğini yansıtan açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, turnuvanın gençler arasında dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek sporculara başarılar diledi ve turnuvanın fair-play ruhu içinde geçmesini temenni etti.

Açılış seremonisine Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, şube müdürleri, Kuşadası ilçe müdürü ve henbolseverler katılım sağladı. – AYDIN