Aydın Ticaret Borsasında Kuru İncir Fiyatları Belli Oldu

27,62480.25%
29,1839-0.01%
1.624,890,79%
8464.930,79%
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 105 liradan, en yüksek 125 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Salamuralık yeşil zeytin25,5561,32Kuru incir105,00125,00
Kaynak: AA
DÜNYA06 Ekim 2023
DÜNYA06 Ekim 2023
DÜNYA06 Ekim 2023
DÜNYA06 Ekim 2023
DÜNYA06 Ekim 2023
DÜNYA06 Ekim 2023
DÜNYA06 Ekim 2023
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