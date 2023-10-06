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Aydın Ticaret Borsasında Kuru İncir Fiyatları Belli Oldu

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Ekim 6, 2023 10:03
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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 105 liradan, en yüksek 125 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Salamuralık yeşil zeytin25,5561,32Kuru incir105,00125,00

Kaynak: AA
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