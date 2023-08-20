Aydın’da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Son Güncelleme: 20.08.2023 22:28
Aydın’ın Efeler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bacağından yaralandı.
Aydın’ın Efeler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bacağından yaralandı.
Sevgi Yolu’nda A.Ç. ile ağabeyinin kayınbiraderi C.G arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda C.G, A.Ç’yi bacağından yaralandı.
Yaralı, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA4 saat önce
DÜNYA5 saat önce
DÜNYA8 saat önce
DÜNYA9 saat önce
DÜNYA10 saat önce
DÜNYA13 saat önce
Düğün konvoyunu durdurup damattan lastik değiştirmesini istediler
Konya’da düğünde havaya silah sıkan ve polise saldıran 8 kişi gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.