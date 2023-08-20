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Aydın’da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

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Ağustos 20, 2023 19:28
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Son Güncelleme: 20.08.2023 22:28

Aydın’ın Efeler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bacağından yaralandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bacağından yaralandı.

Sevgi Yolu’nda A.Ç. ile ağabeyinin kayınbiraderi C.G arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda C.G, A.Ç’yi bacağından yaralandı.

Yaralı, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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