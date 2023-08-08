Aydın’da Uyuşturucu Bulunan Kişi Tutuklandı

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki üzerinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığından şüphelenilen Ş.B’yi durdurdu.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 60 gram kubar esrar, 50 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 cep telefonu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ş.B. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
DÜNYA2 dakika önce
DÜNYA13 dakika önce
DÜNYA24 dakika önce
DÜNYA35 dakika önce
DÜNYA46 dakika önce
DÜNYA7 saat önce
DÜNYA7 saat önce
Küçükçekmece’de Ağabeyine Tuşlu Telefon Almadığı İçin Evini Ateşe Verdi
Bursa’da düğün konvoyunda silahla havaya ateş açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.