Aydın’da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

Son Güncelleme: 23.08.2023 16:02
Aydın’ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alarak harekete geçti. Aydın-Muğla kara yolu otogar kavşağında durdurulmak istenen araç, polis aracına çarparak durduruldu. Araçta yapılan aramada 2001 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler S.M. ve E.K., adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Aydın’ın Efeler ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, araçla kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı.
Aydın- Muğla kara yolu otogar kavşağında durdurulmak istenen otomobil, polis aracına çarparak durdu.
Araçtaki aramada 2001 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler S.M. ve E.K. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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