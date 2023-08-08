İsrail’de düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda milli sporcu Ayetullah Demir, 110 metre engellide Türkiye rekoru kırdı.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, şampiyonanın ikinci gününde piste çıkan Ayetullah Demir, yarı finalde 13.63’lük derecesiyle serisinde dördüncü olurken Türkiye rekoru kırmayı başardı.
Şampiyonanın ikinci gününde yarışan 12 sporcudan 5’i adını finale yazdırdı.
3 bin metre engellide Cuma Özcan ve Diyar Ergüven, çekiç atmada Emre Çiftçi, 400 metrede Edanur Tulum, 800 metrede ise Dilek Koçak finale kaldı. Dilek, 2.07.74 ile serisinde birinci olarak finale kalma başarısı gösterdi.
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Ayetullah Demir, 110 metre engellide Türkiye rekoru kırdı
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