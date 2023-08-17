Ayvalık’ta Atatürk Kupası-2023 Futbol Turnuvası başladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle her yıl düzenlenen Atatürk Kupası-2023 Futbol Turnuvası’nın dördüncüsü, Belediye Başkanı Mesut Ergin’in başlama vuruşuyla start aldı.

Ayvalık Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Şubesi ve Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen şampiyonanın açılış karşılaşması Armutçuk Gençlikspor ile Ayvalıkgücü Belediyespor mücadelesiyle başladı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ADD Ayvalık Şube Başkanı Ahmet Üzgeç ve Balıkesir ASKF Edremit Körfez Temsilcisi Cemal Erhanoğlu’nun hazır bulunduğu açılış maçı öncesinde saygı duruşunun akabinde İstiklal Marşı bir ağızdan seslendirildi.

Açılış karşılaşmasının başlama vuruşunu yapan Belediye Başkanı Mesut Ergin, şampiyonanın hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Ayvalıkgücü Belediyespor, Armutçuk Gençlikspor, Batıordu Spor, Hamdibey Kayaspor ve Yenimahalle Spor kulüplerinin 2014-2014 doğumlu U8 takımları arasında gerçekleşecek şampiyonanın kupa töreni 30 Ağustos Zafer Bayramı günü gerçekleşeceği öğrenildi.

Tüm maçların Ayvalık Belediyesi’ne ait Sarı Zeybek Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşeceği şampiyona ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan turnuvanın organizasyon sorumlusu ve Balıkesir ASKF Edremit Körfezi Temsilcisi Cemal Erhanoğlu, hedeflerinin Türk Milleti için son derece önemli günlerden biri olan Zafer Bayramı coşkusunu minik sporcuların heyecanlarıyla harmanlayarak kutlamak olduğunu söyledi. – BALIKESİR