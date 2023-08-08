Ayvalık’ta Taksici Kılığında Göçmen Kaçakçılığı Yapan 3 Kişi Yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, taksici kılığında göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen göçmenlere organizatörlük yapan ve kendilerine taksici süsü veren 3 kişi jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; Ayvalık’ta 3 şüphelinin yabancı uyruklu şahısları yasadışı yollarla yurtdışına çıkartmaya çalıştıkları tespit edildi.
Hemen harekete geçen jandarma timleri, 3 zanlıyı fiziki takibe aldı.
Jandarma ekiplerinin yaptıkları araştırmaların ardından iki ticari taksi ile bunlara öncülük yaptıkları belirlenen bir ticari taksi görünümlü sivil araca yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan operasyonda; 3 şüphelinin yanı sıra 6’sı erkek, 4’ü kadın ve 7’si çocuk olmak üzere 17 düzensiz göçmen yakalandı.
2’si ticari, biri de sivil araç, şüphelilerin üzerinden çıkan bir miktar para, 5 adet cep telefonunun da ele geçirildiği operasyonda, jandarma ekipleri 3 zanlıyı da gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. – BALIKESİR
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