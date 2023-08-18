Bağlar Belediyesi, metruk yapının yıkımını gerçekleştirdi

Son Güncelleme: 18.08.2023 17:13
Bağlar ilçesinin Muradiye Mahallesi’nde bulunan metruk yapının yıkımı, Bağlar Belediyesi tarafından mülk sahipleri ikna edilerek gerçekleştirildi. Yapının yıkım işlemleri, zabıta ekiplerinin gözetiminde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından tamamlandı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların rahatsız olduğu ve mahallenin görüntüsünü bozan bu sorunu çözmek için çalıştıklarını belirtti. Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir ise bu alanın çok amaçlı sosyal donatı projesine dönüştürüleceğini açıkladı.
Bağlar ilçesinin Muradiye Mahallesi’nde bulunan metruk yapının yıkımı Bağlar Belediyesi’nce mülk sahipleri ikna edilerek gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin gözetiminde yapının, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkım işlemleri tamamlandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, “Vatandaşlarımızı rahatsız eden ve mahallenin görüntüsünü bozan bir tablo vardı. Bugüne kadar çözümüne katkı sunduğumuz bir çok sorun gibi bu sorunu da kıymetli halkımızın yararına olacak şekilde çözdük.” dedi.
Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir de, bu alanın çok amaçlı sosyal donatı projesine dönüştürüleceğini aktardı.
Kaynak: AA
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