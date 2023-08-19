Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır Şöhretler Karması maçında forma giydi

BAHÇELİEVLER Belediyesi Yaz Okullarının kapanış finalini şöhretler karması maçı ile gerçekleştirdi. Yenibosna Şehir Stadı’nda oynanan ve aralarında eski futbolcuların olduğu şöhretler karması maçında Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da forma giydi.

Bahçelievler Belediyesi yaz ayları boyunca ilçedeki çocuklar için 21 branşta yaz okulları gerçekleştirdi. Badminton, Masa Tenisi, Kickboks, Jimnastik, Satranç, Okçuluk, Dart, Yüzme, Tenis, Judo gibi pek çok branşta profesyonel antrenörler tarafından toplan 12 bin 500 çocuğa eğitim verilen yaz okulları kapandı. Belediye, yaz okulları kapanışını aralarında tanınan eski futbolcular Evren Turhan, İbrahim Yattara, Ümit Karan, Mehmet Yılmaz, Ali Cansun, Mehmet Bölükbaşı ve Mehmet Yozgatlı’nın da yer aldığı şöhretler karması maçı ile yaptı. Karşı takımda ise sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taklitleriyle tanınan fenomen Muhammed Nur Nahya oynadı. Maçın hakemliğini ise eski milli hakem Ahmet Çakar üstlendi.

“KIRMIZI TAKIM KAZANDI”

Şöhretler karması adı altında gerçekleştirilen gösteri maçında Kırmızı ve Mavi olarak iki takım oluşturuldu. Başkan Bahadır’ın forma giydiği Kırmızı Takım, Mavi Takım’a galip geldi.

“ÇOCUKLARIMIZ MUHAKKAK SPOR YAPSIN”

Yaz okulunda öğrencilerin sanatsal faaliyetlerini geliştirecek aktiviteler yaptıklarını ifade eden Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Okulumuzda 21 branşta hem spor hem de sporun dışında drama, İngilizce dersleri vererek öğrencilerin sanatsal faaliyetlerini geliştirecek aktiviteler yaptık. Okulun kapanış töreninde ise futbolcularımız ve hocamız Ahmet Çakar ile beraber gösteri maçı yaptık. Gerçekten çok mutluyuz. En çok sevindiğim şey Yaz Spor Okulları’nda gençlerimizin, çocuklarımızın spor bilincinin oluşmasıdır. Çünkü dünyanın her yerinde yeni neslin kendisini yetiştirmesi için sporla uğraşması gerekiyor. Biz de onlara örnek olacak arkadaşlarını, abilerini ve hocalarını getirdik. İstiyoruz ki Bahçelievler dahil tüm Türkiye’de çocuklarımız muhakkak spor yapsın. Maç çok heyecanlı geçti. Diğer takımla 5-5 olduk. Penaltılarla maçı aldık ama Yattara bize dans ettirdi. Tabii ki onlar bu işin profesyoneli. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon gibi her takımın usta oyuncularının buraya gelip gençlere örnek olması bizim için kıvanç verici” dedi.