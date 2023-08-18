Bakan Göktaş, Amasya’da kreş ve gündüz bakımevi temel atma törenine katıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Çocuklarımızın en iyi imkanlarda aile bütünlüğünü önceleyerek geleceğe hazırlanması, ülkemize ve bütün insanlığa karşı görevimiz. Çocuklarımız için yapacağımız her yatırım, ülkemize yapacağımız en büyük hizmetlerden biri olacaktır” dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak ve programlara katılmak üzere Amasya’ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Selahattin-İlkay Saka Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin temel atma törenine katıldı. Törene Bakan Göktaş’ın yanı sıra Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Amasya milletvekilleri Hasan Çilez ve Haluk İpek, Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto, hayırsever vatandaşlar Selahattin-İlkay Saka ve çok sayıda kişi katıldı. Burada konuşan Bakan Göktaş, tüm çocukların kreş hizmetlerinden eşit şekilde yararlanması ve fırsat eşitliğinin sağlanması için kreş hizmetlerinde son derece hassas davrandıklarını söyledi.

Çocukların sağlıklı, sosyal ve duygusal yönden güçlü, her türlü tehlikeden uzak, problem çözme yeteneği yüksek ve üretken birer yetişkin olmalarının, toplumsal kalkınmanın son derece önemli bir parçası olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, “Çocuklarımızın en iyi imkanlarda aile bütünlüğünü önceleyerek geleceğe hazırlanması, ülkemize ve bütün insanlığa karşı görevimiz. Pek çok ülkeyi gerilerde bırakan bir çocuk nüfusuna sahip olduğumuz düşünüldüğünde bugün burada geleceğimizin temellerini attığımız net bir şekilde anlaşılacaktır” diye konuştu.

‘2 BİNİ AŞKIN KREŞTE 55 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞUMUZ HİZMET ALMAKTA’

Anne ve çocuk sağlığı hizmetlerinden başlayarak, çocuğun gelişim süreci için bütüncül bakış açısının gerektiğini söyleyen Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

“Çocukların sağlıklı, sosyal ve duygusal yönden güçlü, her türlü tehlikeden uzak, problem çözme yeteneği yüksek ve üretken birer yetişkin olmaları toplumsal kalkınmanın da son derece önemi bir parçasıdır. Bizler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tüm çalışma arkadaşlarımızla çocuklarımız için yeni projeler geliştirip hayata geçiriyoruz. Nitekim Bakanlığımızca denetimi yapılan 2 binden fazla kreşte, 55 binden fazla çocuğumuz hizmet almakta. Tüm çocuklarımızın kreş hizmetinden eşit şekilde yararlanması, fırsat eşitliğinin sağlanması için kreş hizmetlerinde son derece hassas davranıyoruz. Örneğin şehit ve gazi çocuklarının ekonomik durumuna bakılmaksızın kreş hizmetinden ücretsiz yararlanmasını sağlıyoruz.”

‘EN İYİ İMKANLARI SUNMAK VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ’

Çocuklar için yapılacak her yatırımın ülkeye yapılacak en büyük hizmetlerden biri olduğunu belirten Göktaş, “Çocuklarla ilgilenirken, onları severken, bizler de dönüşürüz. Çocuklarla aramızdaki sevgi bağı vicdanımızı diri tutar. Bizleri daha merhametli ve empati duygusu güçlü bireyler yapar. Sevgi ve merhametin hakim olduğu bir dünyada yaşamak için çocuklara ihtiyacımız var. Sözlerimi bu kreşte eğitim görecek çocuklarımızın ülkemiz ve bütün insanlık için hayırlı işler yapmasını dileyerek noktalıyorum” diye konuştu.

Bakan Göktaş, konuşmasının ardından beraberindeki heyet ile birlikte Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Selahattin-İlkay Saka Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin temeline harç dökülmesi için butona bastı.