BAKAN GÖKTAŞ: DARÜLACEZE BİZİM İÇİN KIYMETLİ BİR MİRASTIR

, AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze Sosyal Hizmetler Şehri ‘Açılışa Doğru’ programına katıldı. Açılış programına katılan Bakan Göktaş, “AK Parti hükümetleri olarak son 20 yılda sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerde büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Görkemli bir geçmişin bize yüklediği sorumlulukla değerlerimizi geleceğe taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. Darülaceze bizim için kıymetli bir mirastır. Biz de bu modeli yeni Sosyal Hizmet Şehrimiz ile geleceğe taşıyoruz. Yeni Sosyal Hizmet Şehrimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hayata geçirdiğimiz birçok projede olduğu gibi Türkiye Yüzyılı’na damgasını vuran vizyoner bir proje olacağına inanıyorum.” dedi.

Darülaceze Sosyal Hizmetler Şehri ‘Açılışa Doğru’ programına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanı sıra Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, İstanbul Valisi Davut Gül, Darülaceze Başkanlığı yönetim kurulunda bulunan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Oyuncu Azra Akın ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda gerçekleştirilen konuşmalar sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve katılımcılar tesisi gezdi. İstanbul, Arnavutköy İlçesi Yassıören mahallesinde inşa edilen tesiste, 180 kişi kapasiteli Bağışçı Birimi, 320 kişi kapasiteli Sağlıklı Kadın ve Erkek Birimi, 274 kişi kapasiteli Yatağa Bağımlı Kadın ve Erkek Birimi, 154 kişi kapasiteli Alzheimer ve Demans Birimi, 50 kişi kapasiteli Çocuk Yuvası, Poliklinikler, Rehabilitasyon ve Sosyal Merkez, İş Atölyeleri ve Kurban Kesim Alanı, İdari Binalar, 500 kişi kapasiteli Konferans Merkezi, 500 kişi kapasiteli Camii yanı sıra Kilise ve Havra da bulunacak. 145 Bin 727 metrekare arazi üzerine inşa edilen Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri’nde bulunan barınma bloklarında 1-2-3-4 kişilik odalardan oluşurken her katında dinlenme alanları, ortak kat mutfağı bulunurken tesis içerisinde fitness, fizik tedavi merkezi ve hamam yer alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 Mayıs 2022 yılında temelini attığı Darülaceze Sosyal Hizmetler Şehri’nin açılışının Ekim-Kasım aylarında yapılması planlanıyor.

“DÜNYANIN GIPTA ETTİĞİ YATIRIMLAR AK PARTİ HÜKÜMETLERİNE NASİP OLDU”

Açılış konuşmaları ve tanıtım filmleri sonrası konuşma gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Darülaceze köklü bir geçmişe sahip, kıymetli kurumlarımızdan birisidir. Sosyal hizmetler anlamında çok değerli bir modeldir. Dolayısıyla bugün sosyal hizmetler alanında önemli bir gündemle bir aradayız. Geçmişten aldığımız bir mirası geleceğe taşımanın gururunu yaşıyoruz. Bu öylesine kıymetli bir görev ki, yıllar sonra hayırla yad edilecek, emeği geçenlere de çokça dua edilecek. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yılda yüzyılın işini yaptı. Dünyanın gıpta ettiği yatırımlar AK Parti hükümetlerine nasip oldu. Yeni Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri de sosyal hizmetler alanında dünya çapında gıpta ile bakılacak projeler arasında yer alacak.” dedi.

“TOPLUMUN DEZAVANTAJLI GRUPLARINA ULAŞMAK VE ONLARIN SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETMEK, SÜRDÜRÜLEBİLİR MODELLER İLE MÜMKÜN”

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, “Dünyada ve ülkemizde yaşlanma hızının artışı ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar, sosyal hizmet anlayışını da dönüştürüyor. İnanıyoruz ki, bakıma ihtiyaç duyan insanlarımızın refahını sağlamak için yeni modeller geliştirmek zorundayız. İmkanları artırmak, çağın gereklerine uymak bizim sorumluluğumuz. Toplumun dezavantajlı gruplarına ulaşmak ve onların sorunlarına çözüm üretmek, sürdürülebilir modeller ile mümkün. Bizim bu anlamda güçlü bir tecrübemiz var. Darülaceze’miz, Okmeydanı’ndaki tarihi yerleşkesinde 120 yıldan fazladır hizmet veriyor. Mevcut tecrübelerimizi değerlendirmek ve hizmetlerimizi daha fazla insanımıza ulaştırmak için yeni bir yerleşim kompleksine ihtiyaç duyduk. Yeni Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri böyle bir arayışın ürünü. Yeni yerleşkemiz, tarihi devamlılığı vurgulayan bir mimari anlayışla tasarlandı. Yapıların mimarisi, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde bulunan biçimler ile Darülaceze kimliğinin bir sentezidir. Yeni Sosyal Hizmet Şehrimizin genel hatlarında tarihi yerleşkemizin izlerini görebilirsiniz. Aynı zamanda modern imkanların etkili bir şekilde kullanımı dikkate alındı. Çok özgün bir proje ortaya çıkarıldı. Çok hızlı bir şekilde inşasına başlandı bunda tabi ki tekrardan söylemek istiyorum ama gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın o dirayetiyle, o özveriyle, o cesaretiyle bizlere verdiği cesaretle, başkanımızın ve bütün yönetim kurulunun da bu alanda hızlandırmasıyla hayata geçti.” diye konuştu.

“TÜRKİYE YÜZYILI’NA DAMGASINI VURAN VİZYONER BİR PROJE OLACAĞINA İNANIYORUM”

Göktaş, “AK Parti hükümetleri olarak son 20 yılda sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerde büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Görkemli bir geçmişin bize yüklediği sorumlulukla değerlerimizi geleceğe taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. Darülaceze bizim için kıymetli bir mirastır. Biz de bu modeli yeni Sosyal Hizmet Şehrimiz ile geleceğe taşıyoruz. Yeni Sosyal Hizmet Şehrimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hayata geçirdiğimiz birçok projede olduğu gibi Türkiye Yüzyılı’na damgasını vuran vizyoner bir proje olacağına inanıyorum. İnşallah Ekim sonu Kasım başı bu şehrimizi de açmak Sayın Cumhurbaşkanımıza nasip olacak.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.