Bakan Işıkhan’dan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul’a ‘geçmiş olsun’ mesajı

Son Güncelleme: 21.08.2023 00:10
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kalp krizi geçiren Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul’a “geçmiş olsun” dileklerini iletti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kalp krizi geçiren Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul’a “geçmiş olsun” dileklerini iletti.
Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hacı Bayram Tonbul’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabb’imden acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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