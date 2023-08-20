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Bakan Işıkhan’dan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul’a ‘geçmiş olsun’ mesajı

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Ağustos 20, 2023 21:08
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Son Güncelleme: 21.08.2023 00:10

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kalp krizi geçiren Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul’a “geçmiş olsun” dileklerini iletti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kalp krizi geçiren Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul’a “geçmiş olsun” dileklerini iletti.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hacı Bayram Tonbul’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabb’imden acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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