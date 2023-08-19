Bakan Özhaseki, Kocasinan Belediyesi’nin agrega üretim tesisinin açılışına katıldı

AÇILIŞA KATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, medya buluşması programının ardından Kocasinan Belediyesi tarafından Gürpınar Mahallesi’nde yapımı tamamlanan betonun ham maddelerini oluşturan kum ve çakıl karışımı ile elde edilen beton malzemesi, agrega üretim tesisinin açılışına katıldı. Agrega maddesinin şehirlerin yapılaşmasında önemli katkıları olduğunu belirten Bakan Özhaseki, “Agrega olmazsa yol olmaz. Yol olmazsa medeniyet olmaz. Yol medeniyet demektir. Yolun da temel şartı buradaki hazırlanacak malzemeden geçiyor. Daha çok deprem bölgelerinde arkadaşlarımızın sıkıntı çektiği en önemli malzeme buradaki altyapı malzemesi olan agrega. Allah bize öyle bir Erciyes Dağı nimeti vermiş ki; daha yüzyıllar öncesinde, belki milyon sene öncesinde içindekini dışarıya doğru püskürtmüş, çevrede böyle taşlık araziler de çıkmış. Sonra kendi bölgesinde Cenabıhak öyle yaratmış, kumsal bir ortam var. Yağan kar üzerine 2-3 metre birikiyor ama içine doğru süzülerek iniyor. Aşağıda 1-2 kilometre aşağıda büyük denizler oluşuyor. Onun da suyunu çekerek devamlı kar suyu lezzetinde suyu evlerimizde içiyoruz. Bir başka türlü de Erciyes’ten böyle istifade ediyoruz. Şimdi de son dönemde turizmden istifade ediyoruz. Buradaki taşların hepsinin Erciyes’in püskürttüğü lavların yüzyıllar geçmesiyle sertleşmiş birer parça olduğunu biliyoruz. Zaten çoğu ocaklarda bu çevrede. Belediyemiz buralarda çalışma yaparak yepyeni bir tesis kazandırıyor. Ellerine sağlık. İnşallah güzel hizmetlere vesile olur. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

‘ŞEHİRLERİN HAYATI İNSANLARIN HAYATINA ÇOK BENZİYOR’

Şehirlerin tıpkı insan gibi olduğunu da sözlerine ekleyen Bakan Özhaseki, “Şehircilik kolay değil. Şehirler canlı organizmalar. Yaşıyorlar. Onları taştan, topraktan ibaret görmek doğru değil. Cansız varlıklar gibi görmek doğru değil. Onlar da bakım istiyor, gayret istiyor. Siz onların üzerinde bu özeni gösterirseniz şehirler zaten ileriye doğru ciddi şekilde atılım yaparak devam ediyorlar. Onları cansız varlık gibi görürseniz Allah korusun, o zaman siz de yok oluyorsunuz. Şehirler de yok olmaya mahkum kalıyor. Şehirlerin hayatı, aslında insanların hayatına da çok benziyor. Hani insanoğlu doğar, büyür, gelişir, güçlü ve kudretli dönemi vardır. Bazen de hastalıkları da olabilir. İşte, şehirler de böyle. Özen gösterildiğinde, gayret edildiğinde, bakım gösterildiğinde, iyi işler yapıldığında, şehirler büyüyor ve gelişiyor. Değilse başındaki yöneticilerin biraz zihniyeti farklı ise, işte o zaman şehirlerde geriliyor ve küçülüyor. Güzel bir söz. ‘Şehirlerin geleceği o şehirde yaşayan yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır.’ Eğer şehirdeki yöneticiler, valilikten başlayarak, bürokratlar iyi niyetli, gayret eden insanlarsa, bir araya geliyorlarsa, kol kola giriyorlarsa, şehrin geleceğini inşa etmek için risk alıp o istikamette koşuyorlarsa, o şehirlerin geleceği aydınlıktır. Değilse Allah korusun, işler yavaş yavaş gerilemeye başlıyor ” ifadelerini kullandı.

Samed Aydın SUN-Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,