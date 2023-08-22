Bakan Şimşek, kumpir yerken çekilen fotoğrafı ile ilgili konuştu: Haberim yoktu

Son Güncelleme: 22.08.2023 12:28

Ankara’da bir AVM’deki restoranda kumpir yerken görüntülenen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, o anlara ilişkin konuştu. Söz konusu fotoğraftan haberinin olup olmadığı sorulan Şimşek, ”Haberim yoktu, daha sonra arkadaşlarımız benimle paylaştılar.” ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hafta sonu Ankara’daki Panora Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Burada bir fast food restoranında kumpir yiyen Şimşek’in görüntüleri gündem oldu. Sade bir vatandaş gibi sipariş verdikten sonra hazırlanmasını bekleyen Bakan Şimşek, o görüntülere ilişkin konuştu. Şimşek fotoğraftan haberi olmadığını haberlerde gördüğünü belirtti.

KABİNE SONRASI KONUŞTU

Bakan Şimşek, Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtladı. Gazeteciler Şimşek’e kumpir yerken çekilen ve medyaya yansıyan fotoğrafını sordu.

“HABERİM YOKTU”

Bakan Şimşek’e, fotoğraftan haberinin olup olmadığının sorulması üzerine, “Haberim yoktu, daha sonra arkadaşlarımız benimle paylaştılar.” ifadesini kullandı.



