Bakan Yumaklı: Dünyanın önüne geçmek zorundayız

IĞDIR’da düzenlenen ‘2023 Şehir Buluşmaları’ toplantısına katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım ve orman sektörünün dünyada önemi ve stratejik konumuyla ilgili hiç kimsenin endişesi ve tereddüdü olmadığını belirterek, “Elbette ki biz büyük Türkiye olarak dünyayı bu yönde takip etmek durumundayız. Hatta bazı noktalarda dünyanın önünde de geçmek durumundayız” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır’da İl Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Vali, milletvekilleri ve belediye başkanlarından ilin sorunlarını dinleyen Bakan Yumaklı, ardından AK Parti tarafından düzenlenen ‘2023 Şehir Buluşmaları’ programına katıldı. Burada konuşan Bakan Yumaklı, Iğdır’ı ziyarete değil, yapılan işleri takibe geldiklerini belirtti. Bakan Yumaklı, tarım sektörü konusundaki çalışmaları da değerlendirdiklerini bildirdi.

Tarım ve orman sektörünün dünyadaki önemi ve stratejik konumuyla ilgili hiç kimsenin bir endişesi ve bir tereddüdü olmadığını belirten Bakan Yumaklı, “Elbette ki biz büyük Türkiye olarak dünyayı bu yönde takip etmek durumundayız. Hatta bazı noktalarda dünyanın önünde de geçmek durumundayız. Biz ülke olarak Türkiye Yüzyılı’na, yeni bir yüzyıla adım attık. Hedeflerimizi Türkiye Yüzyılı perspektifine uygun olarak da belirliyoruz. Eğer revize etmemiz gereken hedeflerimiz varsa, bunları uygun bir şekilde revize ediyoruz. Bu ulusal bazda oluyor ama şehir bazında da oluyor. Iğdır için gerçekten tarımsal üretim, hem bitkisel hem hayvansal üretimde çok önemli bir yer tutuyor. Cumhurbaşkanımızın bir sözünü de hatırlatmak isterim; ‘Güçlü Türkiye’nin yolu, güçlü tarımdan geçer’ diye bir ifadesi var. Dolayısıyla biz eğer güçlü bir Iğdır istiyorsak o zaman güçlü bir tarım sektörünü mutlaka burada elde etmemiz gerekir. Evelallah bizler üreticilerimiz, STK’larımız, sanayicilerimiz ve kamu olarak, ülke olarak bu sorumluluğun altından kalkacak tecrübeye sahibiz. Bu süreçte illerimizin, yine söylüyorum tarım ve orman altyapısının daha da güçlendirmek adına sahada onlarla birlikte olmamız önem taşıyor. Fark etmişsinizdir. Yeni dönemde bütün kabine arkadaşlarımız farklı farklı illerde şehir buluşmalarına gidiyoruz. Bütün amacımız da önümüzdeki dosyalardan hareket etmek değil. Şehrin bütün dinamikleriyle işte il başkanımızla, vekilimizle, belediye başkanlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla bunları konuşmak ve birlikte oluşturmak, Iğdır’ın tarım ve orman sektörüne yön verecek konuları yeniden birlikte gözden geçirmek oldu. Iğdır’ın çok önemli bir özelliği var. Klima iklimine sahip. Bunu herkes çok iyi biliyor zaten. Bu özelliğinden dolayı da bölgenin çok önemli sebze ve meyve üretim merkezi ama bize göre potansiyelinin çok gerisinde. Bunu ileriye taşımamız gerekir. Potansiyelinin gerisinde tanımı yanlış anlaşılmasın, mevcudun çok daha ilerisinde verimlilikle, kaliteyle, sürdürülebilirlikle biz Iğdır’ın halkına, onların ettiği geliri sağlayabilecek bir potansiyeli görüyoruz açıkçası. Bugün Iğdır’ın 3,7 milyon dekarlık yüz ölçümünün yaklaşık 2,4 milyon dekarında tarımsal üretim yapıldığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde Iğdır’ın marka bir şehir olması için biraz önce söyledik bu potansiyeli bizim harekete geçirmemiz gerekir. Ayrıca ilde bulunan tarımsal sanayi varlığının da ürünlerin işlemesi, paketlenmesi ve depolanmasıyla alakalı konuların da yine gündemde olması gerekiyor. Bakanlık olarak bizler Iğdır’ın tarım orman ve su potansiyelini verimli bir şekilde kullanması için yine bakanlığımızın desteklerinin de Iğdır’daki üreticilerimizin, girişimcilerimizin hizmetine sunulacağını da söylemek istiyorum” diye konuştu.

‘TİCARETİMİZ, KÜLTÜREL BAĞLARIMIZ BİRBİRİYLE KAVUŞACAK’

Iğdır’ın sınırda olmasından kaynaklı kendine özgü jeostratejik bir önemi olduğunu belirten Yumaklı, şunları söyledi:

“Kardeş ve dost ülke Azerbaycan’ın Karabağ’da elde ettiği zafer bize senelerdir konuşulan, on yıllardır konuşulan Zengezur koridorunun açılmasıyla ilgili de bir imkan sağladı. İnşallah bu koridor açılınca Türk dünyasına açılan bir kapı olarak hakikaten hem ticaretimiz hem kültürel bağlarımız bir kez daha birbiriyle kavuşmuş olacak. Bu koridorun ülkemizdeki başlangıç noktasının Iğdır olmasının elbette ilk faydalarını Iğdır görecek. İnsan trafiğinde yaşanacak bir artış olacak elbette. Dolayısıyla gıdaya olan talebi de arttırmış olacak. Buna bizim Iğdır’ı hazırlamamız gerekiyor. Iğdır, tarım ve ormanda marka şehir olmalı dedik. Buna yürekten inanıyoruz. Son 21 yılda bazı çalışmalar var. Ben bunları hepsini tek tek saymak istemiyorum. Hakikaten çok uzunca bir liste. Ama AK Parti hükümetlerinin, hükümetlerimizin son 21 yılda bütün ülkede olduğu gibi Iğdır’da da yapmış olduğu yatırımlar var. Özellikle bizim bakanlığımız yaklaşık 4 milyara ulaşan bir destek paketi oldu. Bugüne kadar kullanılan aynı zamanda su ve sulama alanında yaklaşık 2 milyar liralık da bir yatırım oldu. Bu yapılan tesislerin arasında 1 baraj, 7 gölet var. Ama malumunuz iklim değişikliğiyle alakalı konular bizi zorlayacak önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla biz suyun yönetimiyle alakalı Iğdır’da da yine yeni baştan bir gözden geçirme yapıyoruz.”

‘KAYIPLARI BERTARAF ETMENİN YOLU SİGORTA’

Yaklaşık 695 bin dekara sahip olan Iğdır Ovası’nın da tarımsal üretimi potansiyeli sebebiyle korumaya alındığını ifade eden Bakan Yumaklı, “Iğdır Ovası’nın da yine tarımsal üretimdeki potansiyeli itibariyle korumaya alınması gerekiyordu. Bunun da korumaya alındığını buradan ifade etmek isterim. Ayrıca TARSİM. Malumunuz artık yağış rejimleri değişti. İklim değişikliği bizim sohbetlerimizden, televizyon programlarından ya da makalelerden çıkıp hayatımızın tam da ortasına merkezine geldi. Bizim elimizde olmayan hususların bizi etkilemesinden kaynaklı kayıplarımız olacaksa eğer bunu bertaraf etmenin en iyi yolu sigortalamak. Dolayısıyla bütün üreticilerimizin mutlaka ama mutlaka sigortasını yaptırmasını istirham ediyoruz kendilerinden. Buradaki poliçe bedellerinin yarısının da devlet tarafından ödendiğini hatırlatmış olalım. Son dönemde yine yaşanılan afetlerden dolayı TARSİM’in önemi arttı. Bu zamana kadar üreticilerin Iğdır özelinde yaklaşık 20 milyon liralık bir tazminatının ödendiğini de söyleyeyim. Hani sadece poliçeyi yaptırmıyorsunuz. Aynı zamanda emeğinizi de sigortalıyorsunuz” dedi.

Bakan Yumaklı, basın açıklaması sonrası toplantıya katılan bazı çiftçilerin sorularını de cevaplandı.