Bakan Yumaklı, Siirt’teki Kırsal Kalkınma Yatırımları Dağıtım Programı’nda konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Biz eğer bağımsızlığımızla alakalı konu başlıklarını konuşmak istersek onlardan bir tanesi de mutlaka gıda arz güvenliğinizdir. Bu yolda genç kardeşlerimize, üreticilerimize, bu işe gönül vermiş herkese ihtiyacımız var.” dedi.

Bakan Yumaklı, Siirt’teki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığı’nda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Daha sonra Millet Bahçesi’nde Genç Çiftçilerle Buluşma Programı’na katılan Yumaklı, çiftçilerin taleplerini dinledi.

Yumaklı, ardından Siirt Tarım Müzesi’nin bahçesinde düzenlenen Kırsal Kalkınma Yatırımları Dağıtım Programı’na katıldı.

Dağıtılacak alet ve ekipmanları inceleyen Bakan Yumaklı, arıcılarla bal süzme makinesiyle hasat yaptı, kentle ilgili yerel ürünlerin bulunduğu stantları gezdi.

Bakan Yumaklı, yaptığı konuşmada, insan ömründe belli zamanlarda çok özel anların olduğunu ve Siirt’te bugün bütün ilkleri yaşadığını söyledi.

Kentteki programlarının bir bölümünün şehrin sorunlarıyla alakalı olduğunu dile getiren Yumaklı, çözülmesi gereken işleri çok kısa sürede çözeceklerini belirtti.

Gençlerin üretimdeki istekleri, arzuları ve kararlılıklarının gelecek için ümit verdiğini ifade eden Yumaklı, şöyle konuştu:

” Türkiye’de üretim yapmak isteyen, tarımsal üretimin içerisinde bulunmak isteyen bütün genç kardeşlerimden mutlaka Bakanlığımızın kendilerinin üretimle alakalı isteklerine cevap verecek destekleriyle ilgili bilgi sahibi olmalarını özellikle istirham ediyorum. Tarımsal üretimin elbette ki bir istihdam yönü var. Ülke tarımı için önemli olan yönü var ama en önemlisi de gıda güvenliğiyle ilgili önemli bir yönü var. Bugün belki üçüncü defa tekrar edeceğim ama Sayın Cumhurbaşkanı’mızın belki de konuyu özetleyen bir cümlesidir bu: ‘Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır.’ Dolayısıyla biz eğer bağımsızlığımızla alakalı konu başlıklarını konuşmak istersek onlardan bir tanesi de mutlaka gıda arz güvenliğinizdir.

Bu yolda genç kardeşlerimize, üreticilerimize, bu işe gönül vermiş herkese ihtiyacımız var.”

Yola ‘Üretimin ve üreticinin yüz yılı’ diye başladıklarını ve bu şekilde devam ettiklerini kaydeden Yumaklı, “Bu nedenle bu süreçte yer almak isteyen bütün arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, üreticilerimizden mutlak suretle bizimle beraber bu yolda yürümelerini istirham ediyoruz. Bu destekler, tarım sektöründe aynı zamanda modernizasyonu da teşvik edecek. Üretimi de kapasite olarak artıracak ama aynı zamanda verimliliği ve kaliteyi, aynı zamanda da yine sürdürülebilirliği teşvik edecek, bizlere sağlamış olacak.” ifadelerini kullandı.

“Bu desteklerin herhangi bir zaman sınırlaması yok”

Temel amacın insanların refahı olduğunu vurgulayan Yumaklı, desteklerin özellikle kırsaldaki vatandaşların ekonomik refahını güçlendirmekle alakalı bir sonuç da oluşturacağını belirtti.

Hem kırsal kalkınmaya yönelik hem de gençleri bu sektöre çekecek hibe desteklerini vermeye devam edeceklerini söyleyen Yumaklı, şunları dile getirdi:

“Bu konuda bir yanlış anlama var sanırım, onu da düzeltmiş olayım. Bu desteklerin herhangi bir zaman sınırlaması yok. Üretim iştahı olan, bizimle beraber olmak isteyen kimler varsa biz bu kardeşlerimize bu desteklerimizi vermeye devam edeceğiz. ‘Bakanlık olarak üretim faaliyetlerini yürütürken aynı zamanda alet, ekipman desteği veriyoruz.’ dedik. Bu kapsamda ülke genelinde bugünün rakamlarıyla yaklaşık 11 milyar liralık hibe desteği vermişiz. Bu destek programıyla modern alet ve ekipmanların kullanılmasını sağlıyoruz. Başka bir diğer destek programımız da Uzman Eller Projesi. Uzman Eller Projesi, gerçekten bu ülkeye çok büyük şeyler katmıştır tarım üretimi anlamında, katmaya da devam ediyor. Dünya çünkü modern çağı yaşıyor, bu modernleşmeden de insanın her yönü olduğu gibi tarım da nasibini alıyor.

Dolayısıyla tarımsal üretimin biz uzman ve gençlerin elinde modern bir şekilde yapılması gerektiğine inandığımız için bu projeyi çok önemsiyoruz. Bu manada meslek mensubu gençleri asli mesleklerinde istihdam etmek ve işlerinin patronu olmaları için kırsal kalkınmada Uzman Eller Projesi’ne katılmaya davet ediyoruz.”

“Her desteğin çok kısa sürede sonuçlarının alındığını görüyoruz”

Bölgede yaşanan sıkıntılardan dolayı birçoğu uzun yıllar boş kalan köylerin neredeyse tamamının dolduğunu ve yoğun tarımsal faaliyette bulunulduğunu anlatan Yumaklı, “Devlet teşvik, destek verse bile bunların makes bulması, yansıması çok mümkün olmuyordu ama bugün her desteğin, üretimi teşvik edici unsurun çok kısa sürede sonuçlarının alındığını görüyoruz. Bu açıdan da mutluluk verici bir husus.” diye konuştu.

Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Siirt’imize yeni hibe desteklerini kazandırmak için buradayız. Makine ekipman desteği, arıcılık ve güneş enerjisi sistemleri, Uzman Eller Projesi, Bireysel Sulama Sistemleri Projesi kapsamında 394 projeye yaklaşık 47 milyon liralık bir destek sağlamış olacağız. Siirt’imize hayırlı ve uğurlu olsun. Ayrıca buradan bir çağrım daha olacak. Kırsal kalkınma yatırımlarının daha da artması için biz IPARD-III diye tanımlanan bir destek programı var. TKDK, bu binada faaliyetlerine başlayacak. Bunlara bütün illerde olduğu gibi Siirt’i de dahil ettik. Artık tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu bürosundan bu kapsamda hangi desteklerin alınabileceğini, hangi tarımsal üretime ne tür desteklerin olduğunu da lütfen kendileriyle konuşun, bunlardan faydalanın. ‘Üretelim, hep beraber üretimin ve üreticinin yüzyılını, Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa edelim.’ diyorum.”

Konuşmasının ardından kırsal kalkınma desteklerinden faydalanan üreticilere çek veren Bakan Yumaklı’ya Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan tarafından tiftik kilimi ve battaniyesi hediye edildi.

Programda Vali Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, kamu kurumlarının temsilcileri ve üreticiler yer aldı.