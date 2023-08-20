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Bakanlıktan, ebeveynlere 'sanal dünya' uyarısı

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Ağustos 20, 2023 09:09
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca, dijital platformların bilinçsiz kullanımının çocuklarda olumsuz durumlara sebep olabileceği belirtilerek, anne ve babalara çocukların sanal dünyada yalnız bırakılmamaları uyarısında bulunuldu.
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