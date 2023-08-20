Bakanlıktan, ebeveynlere 'sanal dünya' uyarısı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca, dijital platformların bilinçsiz kullanımının çocuklarda olumsuz durumlara sebep olabileceği belirtilerek, anne ve babalara çocukların sanal dünyada yalnız bırakılmamaları uyarısında bulunuldu.
DÜNYA2 saat önce
DÜNYA2 saat önce
DÜNYA3 saat önce
DÜNYA7 saat önce
DÜNYA11 saat önce
DÜNYA12 saat önce
DÜNYA12 saat önce
KÜTAHYA'DA ZİNCİRLEME KAZA; 3 KİŞİ YARALANDI
Gaziantep’te yıkım sırasında çöken binanın altında kalan operatörü kurtarma çalışması başlatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.