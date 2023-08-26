Balık av sezonuna hazırlıklar tamamlandı

Balık av sezonuna sayılı günler kala balıkçılar son hazırlıklarını tamamlıyor

SAMSUN – Denizlerde balık avı yasağının sona ermesine sayılı günler kala Samsun’da balıkçılar son hazırlıklarını yaparken, Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Atıf Malkoç ise “Bu sene denizde mezgit ve hamsi var” dedi.

Denizlerde 1 Eylül’de başlayacak av sezonuna sayılı günler kalırken, balıkçılar da son hazırlıklarını yapıyor. ‘Vira Bismillah’ demek için ağlarını ve teknelerini tamir eden balıkçılar, ağlarındaki kopan ve yıpranan yerleri örüyor. Tekneler ise gözden geçirilerek hasarlı yerler onarılıyor.

Samsun Canik Balıkçı Barınağı’nda bulunan balıkçılar da yeni sezon öncesi son kontrolleri yapıyor. Bu sene denizde bolca mezgit ve hamsi olduğunu ifade eden Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Atıf Malkoç, “Hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Bu sene denizde pek fazla palamut görünmüyor ama geri kalan balıklar var. Palamut her sene olacak diye bir şey yok, bir sene oluyor bir sene olmuyor. Denize çıkacağız ve hazırız. Bu sene en çok hamsi ile mezgit var. Bizim bu bölgemizde hamsi, mezgit ve istavrit var. İstavrit geçen seneden biraz daha az görünüyor. Şu anda deniz 29 derece. Havalar soğuyunca balıklar bollaşıyor. Akaryakıt fiyatları biraz yüksek. Balıkçı eskisi gibi denizde gezemiyor. Balık fiyatları da düşük olmaz çünkü düşük fiyatlı bir şey yok. Bu sene mezgidin ve istavritin kilosu 100 liradan aşağıya olmaz. Çünkü fiyatlar kurtarmaz. Yine şu an en düşük balık fiyatlarıdır. Sezon başladığında insanların yiyecek olduğu en güzel gıda balıktır. Piyasaya göre de en ucuz olan şey yine balık olacak” diye konuştu.

Kaptan Kemal Malkoç ise “Denizde bu sene istavrit tutacağız. Orta su balıkçılığı yapıyoruz. Mezgit, barbun, kalkan türlerini tutacağız. Bir de orta su balıklarından çinekop, istavrit, hamsi olacak. Hazırlıklarımız devam ediyor. Kısa bir süremiz kaldı. Gece-gündüz buradayız. Bu sene denizde mezgit numunesi var, hamsi de var” şeklinde konuştu.