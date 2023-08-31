Balıkçılık sezonu açılışı nedeniyle İzmir’de tören düzenlendi

İzmir’de, denizlerde av yasağının sona ermesi dolayısıyla balıkçılar halat çözdü.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Güzelbahçe Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen Balıkçılık Sezonu Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, av yasağının sona ermesiyle balıkçıların bu geceden itibaren denizin bereketini sofralara taşıyacağını söyledi.

Balıkçılığın zor bir meslek olduğuna dikkati çeken Elban, denizlerde balıklarla ilgili sıkıntıların her geçen gün arttığını ifade etti.

Balıkçılara umdukları gibi bir sezon dileyen Elban, “Umarım bereketli bir sezon olur. Hem kendileri kazanır hem vatandaşımız bol, taze balığa kavuşur.” dedi.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Türkiye’nin pek çok alanda öncü bir ülke olduğunu dile getirerek, bu öncülüğe güç veren illerin en başında İzmir’in geldiğini söyledi.

İzmir’in üretim ve emeğin de sembolü olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, “22 yıldır olduğu gibi bundan sonraki süreçte de sektörümüzün, emektarlarımızın yanında olacağız. Sektörün sorunlarıyla ilgili bir meclis araştırma komisyonu kuruldu. Komisyonun yakın takipçisi olacağız. ‘Sektörümüzü nasıl daha yukarılara taşırız’ın gayretini ortaya koyacağız. Kazasız, bereket dolu bir sezon diliyorum.” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da balıkçılık sektörünün 2023 için belirlenen 1 milyar dolarlık ihracat hedefine birkaç yıl önce ulaştığını belirterek, “Önümüzdeki hedef 2 milyar doları bulmak.” dedi.

Balık yetiştiriciliğinin de arttığını aktaran Dağ, bunun da sektörün ivmelenmesine katkı sağladığını ifade etti.

Dağ, Ege Denizi’nden katma değerli ürün elde edildiğinin altını çizerek, bunun hem sofraya ucuz balık gelmesi hem de ihracatın artması açısından önemli olduğunu sözlerine ekledi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de su ürünleri sektörünün insan yaşamındaki yeri ve ekonomiye katkısı nedeniyle stratejik olduğunu belirterek, geçen sezon 850 bin tona yakın üretim gerçekleştirildiğini, sektörün 2023 yılının ilk yarısında 125 bin ton ihracat gerçekleştirerek 829 milyon dolar döviz kazandırdığını kaydetti.

Özgener, küresel iklim değişikliğinin birçok alanı olduğu gibi bu sektörü de olumsuz etkilediğini, deniz ekosisteminin korunması için oda olarak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekilleri Eyyüp Kadir İnan ile Mahmut Atilla Kaya’nın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ile İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen’in de katıldığı programda Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, İzmir İli Deniz Ürünleri Avcıları ve Üreticileri Birliği Mehmet Aksoy da birer konuşma yaparak av sezonunun bereketli olmasını diledi.

Konuşmaların ardından dua edildi, bereket için denize çiçek bırakıldı, yavru balık salındı.

Güzelbahçe Balıkçı Barınağı’ndaki yaklaşık 150 tekne, hazırlıklarının ardından siren çalarak mavi sulara açılmak üzere halat çözdü.