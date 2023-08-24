Balonlarla geçim sağlayan bir baba

Balonlar geçim kaynağı oldu

KAHRAMANMARAŞ – Kahramanmaraş’ta bir vatandaş internetten öğrendiği teknikle ince uzun balonları şişirip farklı hayvan şekillerine giydirerek satıyor.

Çocukluk hayali şimdilerde geçim kaynağı olan 2 çocuk babası Mehmet Ufak (45), Demokrasi Meydanında balonlardan ayıcık, kılıç, şeker ve çiçek desenleri yaparak hem geçimini sağlıyor hem de çocukları mutlu ediyor.

Gün geçtikçe farklı modeller yaptığını söyleyen Ufak,”Ben balon işleriyle uğraşıyorum. çocukların ilgisini çekmek ve mutlu etmek istiyorum. Bu işleri başardığıma inanıyorum İnşallah devamında da çok iyi şeyler yaparım. Gün geçtikçe farklı modellerle uğraşıyorum. Çocukların ilgisini ne çekiyorsa onu yapmaya çalışıyorum. 15 çeşit hayvan figürleri yapıyorum. Kılıç, ayıcık, ördek figürü, çiçek figürleri, şeker figürleri daha farklı şeyler içinde çabalıyorum”ifadesini kullandı.

Çocukların ilgisini çekecek modeller yaptığını söyleyen Ufak, “YouTube kanallarında izlemiştim nasıl yapıldığını daha sonra da kendimi bu alanda daha çok geliştirdim. Çocukların ilgisini çekecek modeller yaptım. Daha iyisini yapmak için de gayret göstereceğim. Ben daha önceleri oyuncak falan satardım. Balonlarla da uğraşıyordum ama daha önceleri böyle desenler çıkartamıyordum. Çocukken de meraklıydım ben böyle şeylere. Gün geçtikçe de kendimi gösterdiğime inanıyorum” dedi.