Balticconnector doğal gaz boru hattında hasar meydana geldi

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Finlandiya ile Estonya arasındaki Balticconnector doğal gaz boru hattında meydana gelen hasarın büyük olasılıkla dış etkenlerden kaynaklandığını ancak araştırmaların sürdüğünü söyledi.

Başbakan Orpo spekülasyon yapmak için henüz erken olduğunu söyleyerek hasara kimin ya da neyin yol açmış olabileceği konusunda yorum yapmadı.

Orpo, olayın derinlemesine araştırılması ve hemen sonuca varılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Destek mesajları

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Gaz boru hattında hasara neden olan dış faaliyet olasılığı endişe vericidir. Baltık Denizi’ndeki kritik altyapının korunmasına ilişkin olarak ortaklarımızla temas halindeyiz. Vakanın soruşturulmasında yardım sağlamaya hazırız.” değerlendirmesinde bulundu.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas da X hesabındaki paylaşımında “BalticConnector doğal gaz boru hattı ve Estonya ile Finlandiya arasındaki deniz altı iletişim kablosu bu hafta sonu hasar gördü. Soruşturma Estonya ve Finlandiya arasında yakın işbirliği içinde devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis da “Kritik Baltık Denizi altyapısına yönelik sabotajlar konusunda çok endişeliyiz. Bizi birbirimize bağlayan unsurları korumak için etkili ortak Avrupa Birliği/NATO araçları geliştirmeliyiz. Litvanya, ortaklarımıza gereken her türlü desteği vermeye hazırdır.” mesajını paylaştı.

Ticari kullanıma 1 Ocak 2020’de açılan ve arz talep dengesine göre çift yönlü akış sağlanan boru hattıyla günde 7,2 milyon metreküp gaz iletiliyor.