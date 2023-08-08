Bandırmaspor, Austria Wien’in genç kanat oyuncusunu transfer etti

1’inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Austria Wien takımının 21 yaşındaki kanat oyuncusu Drame İbrahima’yı transfer etti.
Bandırmaspor, yeni sezon öncesinde transferlere devam ediyor. Hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Bandırmaspor, Austria Wien takımının 21 yaşındaki kanat oyuncusu Drame İbrahima ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sol ve sağ kanatlarda görev yapan İbrahima, Diambars FC, LASK, Juniors OÖ, Young Violets ve Austria Wien takımlarında forma giydi. İbrahima, oynadığı 52 maçta 12 gol, 5 asist yaptı.
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