Bandırmaspor, Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Teksüt Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında 20 Ağustos Pazar günü sahasında Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-beyazlı ekip, hazırlıklarına 17 Eylül Stadı’nda yaptığı çift kale maçla devam etti.

Teknik direktör Ersan Parlatan, basın mensuplarına açıklamasında, geçen hafta Erzurumspor FK ile yaptıkları ve 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmada yaklaşık 65-70 dakika dominant bir oyun oynadıklarını söyledi.

Kendi oyun anlayışını sahaya yansıtan, sürekli pozisyon arayan ve girişimlerde bulunan bir takım olduklarını belirten Parlatan, “Bunu 1-0’dan sonra da denedik ve neticesinde pozisyonlar da yakaladık. Tabii ki son 20 dakika veya 25 dakikada gol atsaydık ondan sonra zaten oyun çözülecekti. 1-0 olduğu sürece hep rakip takımı da diğer takımları da oyunda tutmuş oluyorsun. Bu bizim adımıza geliştirmemiz gereken bir konu. Sonuçta biz de Erzurumspor deplasmanından üç puanla dönmek istiyorduk ve üç puana yakındık.” diye konuştu.

Parlatan, Boluspor maçının zor bir karşılaşma olacağını vurgulayarak, “Sonuçta Boluspor da hedefi olan, son dönemde iyi transferler yapan, takımına katkı sağlayan veya sağlayabilecek oyuncuları transfer eden bir takım. Zor bir müsabaka olacak ama her müsabaka zordur bu ligde. O yüzden biz en iyi şekilde hazırlanıp kendi taraftarımız, seyircimiz ve camiamız önünde iyi futbol oynayıp güzel bir skor elde etmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bobadilla’nın sakatlığıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Parlatan, şunları kaydetti:

“Bobadilla, önemli bir oyuncumuz. Sırf saha içindeki performansıyla değil abiliğiyle, tecrübesiyle ve takıma kattığı müthiş bir enerji var. Bunu geldiği günden beri söylüyorum. Herkese örnek olabilecek bir futbolcu. Onun eksikliğini sahada hissediyoruz. Oyuncular da hissediyor ama burada kalkıp bunu dillendirmeye gerek yok. Çünkü faydalanamayacağız. Sakatlığı var. Umarım ki en kısa zamanda tedavisi sonuçlanır ve takıma katkı sağlar. Diğer oyuncular da bunun üstesinden gelebilecek oyuncular. Bu kaliteye ve topluluğa sahibiz. O yüzden ben hep olumlu bakarım. Diğer oyuncularımın da bu işi çözebileceğine çok eminim.”