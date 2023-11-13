Bangladeş’teki Hazır Giyim Fabrikaları İşçi Protestoları Nedeniyle Faaliyetlerini Askıya Aldı

DAKKA, 12 Kasım (Xinhua) — Bangladeş’in başkenti Dakka’nın dış mahallelerindeki iki büyük sanayi merkezi olan Savar ve Ashulia’daki toplam 130 hazır giyim fabrikası, daha yüksek ücret talebiyle devam eden işçi protestoları nedeniyle faaliyetlerini süresiz olarak askıya aldı.

Sanayi Polisi Emniyet Amiri Mohammad Sarwar Alam, Cumartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, işçilerin bir bölümünün 23.000 taka (209 ABD doları) asgari aylık ücret talep etmeye devam ettiğini söyledi.

Hükümetin Salı günü açıkladığı yüzde 56’lık ücret artışını reddeden işçiler protestolarını sürdürüyor.

Protestolar sırasında araç ve fabrikalar tahrip edilirken, Dakka ve çevresinde polis ve işçiler arasında çatışmalar yaşandı.

Dakka’nın dış mahallelerindeki Gazipur kentinin Konabari bölgesinde Çarşamba günü ücret artışı için gösteri yapan işçilerle polis arasında çıkan çatışmada ise bir kadın konfeksiyon işçisi hayatını kaybetti.

Bangladeşli Paramiliter Sınır Muhafızı askerleri Dakka ve çevresindeki büyük sanayi bölgelerinde konuşlandırıldı.