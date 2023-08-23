Başakşehir-Fenerbahçe maçı ertelendi

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe ile bu hafta sonu oynayacakları lig maçının, sarı-lacivertlilerin Konferans Ligi’nde oynayacağı mücadele nedeniyle ertelenmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, kararın geç alındığını ve daha önce alınması gerektiğini belirtirken, Avrupa’da oynadıkları zamanlarda 3 günde bir maç oynadıklarını ifade etti.