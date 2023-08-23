Başakşehir-Fenerbahçe maçı ertelendi

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe ile bu hafta sonu oynayacakları lig maçının, sarı-lacivertlilerin Konferans Ligi’nde oynayacağı mücadele nedeniyle ertelenmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, kararın geç alındığını ve daha önce alınması gerektiğini belirtirken, Avrupa’da oynadıkları zamanlarda 3 günde bir maç oynadıklarını ifade etti.
DÜNYA4 dakika önce
DÜNYA15 dakika önce
DÜNYA26 dakika önce
DÜNYA37 dakika önce
DÜNYA48 dakika önce
DÜNYA59 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.