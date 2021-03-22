BAŞKAN ALTAY ÇUMRA’YA MÜJDELERLE GELDİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Çumra’yı ziyaret etti.

Çumra programına belediye, esnaf ve AK parti İlçe teşkilatını ziyaret ederek başlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çumra Belediye Başkanı Recep Candan ve AK Parti Çumra İlçe Başkan Osman Şahin ile birlikte Çumra’nın yatırımlarını değerlendirdi.

Buradaki ziyaretlerini tamamlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, son olarak Çumra’ya Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan modern itfaiye merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

İKİ ÖNEMLİ YATIRIMIN MÜJDESİNİ VERDİ

Çumra’ya iki önemli yatırımın müjdesini veren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu yıl içerisinde KOSKİ Atık Su Arıtma Tesisi ve projesi tamamlanan Çatalhöyük Neolitik Kentine yapılması planlanan ziyaretçi karşılama merkezinin temellerin atılacağını duyurdu.

Çumra yatırımlarına verdiği destekten dolayı Başkan Altay’a teşekkürlerini ileten Çumra Belediye Başkanı Recep Candan; ” Çumra’nın ihtiyacı olan tüm hizmet alanlarına verdiği önem ve destekten dolayı Sayın Başkanımıza ve ekibine şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemizle uyumlu ve koordineli bir şekilde ‘Benim Şehrim’ parolasıyla yatırım ve hizmet üretmeye devam edeceğiz.” dedi.