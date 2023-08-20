Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularıyla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye spor Kulübü’nün sporcuları ile buluştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta gerçekleşen “Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcu Buluşması”nda sporcularla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Altay, “3 bin 880 lisanslı sporcularımız ve antrenörlerimizle bugün bir değerlendirme yapıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Altay, Konya’nın kadim bir şehir olduğunu vurgulayarak, “İnsanlığın ilk yerleşim yeri sayılan Çatalhöyük’ten itibaren neredeyse 10 bin yıldır insanların yaşamına devam ettiği dünya üzerinde çok fazla şehir yok. Bu aslında Konya için çok büyük bir avantaj ve kültür. O günden itibaren insanlar burada tarımla, sanayiyle, üretimle uğraşmışlar ve kadim bir kültür ortaya koymuşlar. Bugün şehrimiz bu manada tüm Türkiye’nin gıptayla baktığı bir şehir haline geldi” diye konuştu.

“Her zaman yanınızda olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz”

Sadece sanayide, üretimde değil gençlik faaliyetlerinde, sporda da “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla örnek işler yaptıklarına değinen Başkan Altay, “Spor Konya, Online Spor, Yüzme Bilmeyen Kalmasın, Sokakta Spor, Doğa Kampı, Spor Okulları, Parkur Konya, Konya Maratonu, Bisiklet Şehri Konya ve Halk Oyunları Ligi gibi ayrı branşlarda ve programlarda çalışmalar yürütüyoruz. Şuna inanıyorum, şehirleri imar ve inşa edebilirsiniz ama içindeki nesli ihya edemezseniz o nesil, şehrin imarını ve ihyasını talan edebilir. Onun için gençlik faaliyetlerini çok önemsiyoruz. Bu manada pırıl pırıl gençlerle aynı salonda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Büyükşehir Belediyemizin bayrağı altında spor yapmanız bizim için çok kıymetli ve önemli. İnşallah nice başarıları hep birlikte kutlayacağız. Her zaman yanınızda olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Konya’ya değer katacak şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz”

Başkan Altay, Konya’nın bir spor şehri olduğuna dikkati çekerek, “2022 yılında Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları’nda aslında spor altyapımızın ne kadar güçlü olduğunu, organizasyon kabiliyetimizin ne kadar güçlü olduğunu sadece Türkiye’ye değil dünyaya ve İslam dünyasına ispat etmiş olduk. Bu yıl Dünya Spor Başkenti’yiz. Ulusal ve uluslararası manada birçok organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Sevindirici olan şey, artık organizasyon için gelen federasyonlar, sporcular herhangi bir tereddüdü olmadan Konya’nın bunu en iyi şekilde layıkıyla yapacağına emin bir şekilde şehrimize geliyor. Bir taraftan da sporcularımızın ulusal ve uluslararası düzeyde elde ettiği başarılardan büyük bir kıvanç duyuyoruz. Başta antrenörlerimize, kulüp yöneticilerimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Konya’ya değer katacak şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm sporcu arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ailemizin genişlemesi, büyümesi ve tüm şehre örnek olması bizim için çok kıymetli ve önemli. Onun için bu yöndeki çalışmalarımıza da kesintisiz şekilde devam edeceğiz. Tesis yatırımlarımıza devam ediyoruz. Şehrimizin önemli markalarından olan Konyaspor’a, Konyaspor’umuzun basketbol takımına ve amatör branşlardaki kulüplerimize maddi manevi destek olamaya bundan sonra da aralıksız bir şekilde devam edeceğiz. Bir başarının ortaya çıkması için bir iklim oluşması gerekiyor. Yeterli tesise, antrenöre, sporcuya sahip olmanız ve şehrin bununla ilgili bir atmosferi olması gerekiyor. Konya bu manada Türkiye’nin en önde gelen şehirlerinden birisi. Eksikler mutlaka var ama onlar da en kısa sürede inşallah giderilecek” ifadelerini kullandı.

“Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum”

Konya’nın 31 ilçesinde spor alanlarındaki hizmetlerin tüm hızıyla sürdüğünü belirten Başkan Altay, “Konya merkezde spor tesisi açısından Veledrom ile Tam Olimpik Yüzme Havuzu ile yarı olimpik yüzme havuzlarıyla, atletizm pistleriyle, sahalarıyla neredeyse Türkiye’de eşsiz bir yapı stokuna sahip oldu. İnşallah ilçelerimizdeki eksikleri de tamamlayarak özellikle merkezin dışındaki kardeşlerimizin de bu fırsatı kullanmalarını arzu ediyoruz. Hep birlikte bunu başaracağımıza inanıyoruz. Kulüp başkanımız başta olmak üzere, emeği geçen kulüp yöneticilerimize, antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

“Yeni şampiyonluklar için mücadeleye devam”

Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcusu Sinem Oruç da, 9 yıl önce Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nde judo branşında spora başladığını anlattı. Sinem Oruç, judo branşında 2022-2023 Avrupa ve Dünya Şampiyonluğunun bulunduğunu belirterek, “Judo takımı olarak hayalimiz olan Avrupa Kulüpler Kupası ile Olimpiyat Madalyası’nı hem şehrimize hem kulübümüze getirmek için tüm gücümüzle çalışacağımızın sözünü vererek takım arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Antrenörü Rasim Acar da, yeni başarılar için yılmadan çalıştıklarını vurgulayarak, “Hayallerimiz, hedeflerimiz gerçekleştikçe yeni hayaller ve hedefler belirlemek, onun planını yapmak ve durmadan Belediye Başkanı’mızın önderliğinde çalışmak; mutlu, huzurlu, başarılı Konya’nın tüm Türkiye’ye ve dünyaya örnek olmasını sağlamak bitmeyen vizyon ve misyonumuzdur” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Yavuz Kızılaslan ise, sporculara başarılar dileyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Türkiye’nin Güçlü Altyapısı” sloganıyla Türk sporuna değer katan Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nde basketbol, hentbol, voleybol, judo, atletizm, güreş, bisiklet, tekvando, okçuluk, izcilik olmak üzere 10 branşta; 36 antrenör, 3 bin 880 lisanslı sporcu, 982 faal sporcu yer alıyor. – KONYA