BAŞKAN CANDAN : “ÇANAKKALE ZAFERİ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİN EN GÜÇLÜ NİŞANESİDİR”

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısı ile bir kutlama ve şehitleri anma mesajı yayımladı.

18 Mart 1915’in, milletin tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın tarihi olduğunu belirten Çumra Belediye Başkanı Recep Candan; “Bu tarih, gerek taarruz gerekse savunma savaşlarının başarılarıyla dolup taşan Türk kahramanlık tarihinin en gurur verici ve en parlak sayfalarından biridir. Etnik kökeni, mezhebi ne olursa olsun vatan toprakları için savaşmış ve bugün Çanakkale zaferi Türk milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin de en güçlü nişanesidir. Çanakkale; Bu destanı yazan kahraman milletimizin savaşta dahi insanlığını unutmadığını tüm dünya milletlerine gösterdiği bir yerdir. İnsana saygı duymanın, vicdan sahibi olmanın zaman ve yer koşuluna bağlı olmadığını, kahraman Türk ordusu tüm dünyaya Çanakkale’den göstermiştir. Yaralı düşmanı hastaneye sırtında götüren, vurduğu düşman gemisinden denize düşen askerlerin kurtulabilmesi için top ateşini kesen Mehmetçik, yalnız Gelibolu’da değil tüm dünya uluslarının gönlünde de abideleşmiştir. Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal toprakları, aynı şuurla sahip çıkarak korumak ve bizden sonrakilere devretmektir. Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet; minnet ve şükranla anıyorum” dedi.