BAŞKAN CANDAN EMEKTAR PERSONELE PLAKET TAKTİM ETTİ

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, azimli ve gayretli çalışmalarından dolayı örnek olan Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan Fatma Ünalan’a plaket taktimin de bulundu.

Gösterdiği azmi ile yaptığı çalışmalarla Çumra halkı tarafından da taktir toplayan Çumra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Fatma Ünalan, Çumra Belediye Başkanı Recep Candan tarafından teşekkür plaketi ile ödüllendirildi.

“FATMA ABLAMIZ HAYATA DEĞER KATAN EMEKTARLARIMIZDAN”

İş etiği anlamında gösterdiği fedakarlıklarla Fatma Ünalan’ın diğer belediye personellerine de örnek olduğunu belirten Çumra Belediye Başkanı Recep Candan; “ Fatma ablamız belediyemizde yaptığı çalışmalarla, azim ve fedakarlıklarıyla hayata değer katan emektarlarımızdan. Daha güzel bir Çumra için birlikte çalıştığım Fatma ablamıza ve onun gibi tüm gayreti ile çalışan mesai arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.