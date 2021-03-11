DOLAR 7,4747-0.46%
EURO 8,97460.15%
ALTIN 414,70-0,23%
BITCOIN 4313312,16%
Konya

AÇIK

05:42

İMSAK'A KALAN SÜRE

Anasayfa / Çumra Haber / BAŞKAN CANDAN EMEKTAR PERSONELE PLAKET TAKTİM ETTİ
BAŞKAN CANDAN EMEKTAR PERSONELE PLAKET TAKTİM ETTİ

BAŞKAN CANDAN EMEKTAR PERSONELE PLAKET TAKTİM ETTİ

ABONE OL
Mart 11, 2021 13:42
BAŞKAN CANDAN EMEKTAR PERSONELE PLAKET TAKTİM ETTİ
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, azimli ve gayretli çalışmalarından dolayı örnek olan Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan Fatma Ünalan’a plaket taktimin de bulundu.

Gösterdiği azmi ile yaptığı çalışmalarla Çumra halkı tarafından da taktir toplayan Çumra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Fatma Ünalan, Çumra Belediye Başkanı Recep Candan tarafından teşekkür plaketi ile ödüllendirildi.

“FATMA ABLAMIZ HAYATA DEĞER KATAN EMEKTARLARIMIZDAN”

İş etiği anlamında gösterdiği fedakarlıklarla Fatma Ünalan’ın diğer belediye personellerine de örnek olduğunu belirten Çumra Belediye  Başkanı Recep Candan; “ Fatma ablamız belediyemizde yaptığı çalışmalarla, azim ve fedakarlıklarıyla  hayata değer katan emektarlarımızdan. Daha güzel bir Çumra için birlikte çalıştığım Fatma ablamıza ve onun gibi tüm gayreti ile çalışan mesai arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.