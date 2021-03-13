BAŞKAN CANDAN’DAN ÇUMRA’YA İMAR PLANI MÜJDESİ !

Belediye Başkanımız Recep Candan Çumra’nın yıllardır kanayan yarası olan imar ile ilgili güzel bir gelişmenin yaşandığını kaydetti.

Çumra’yı rahatlatacak imar planının Konya Büyükşehir Belediye meclisinde onaylandığının müjdesini veren Başkan Candan; konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

” Yaklaşık iki senedir üzerinde çalıştığımız ve tüm Çumralı hemşehrilerimizin özellikle ve ivedilikle beklediği, ilçemizin önemli bir kısmını içine alan imar revizyonu çalışmamızda önemli bir aşamayı daha inşallah tamamladık.1/1000’lik uygulama İmar Planımız Konya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiş oldu. Hepimize hayırlı uğurlu olsun.

Gelinen son durumu değerlendirmek ve bilgilendirme yapmak amacıyla yakın zamanda İnşallah ilgililerle çalışma toplantıları yapacağız.

İlçemizin ihtiyacı olan iş yerleri, konutlar ve diğer hizmet birimlerinin en kısa zamanda hemşehrilerimizin hizmetine sunulması amacıyla titizlikle gayret göstermeye devam ediyoruz.İnşallah Çumra’mız daha güzel ve yaşanabilir bir şehir olacak ! Bu güzel gelişmeyi siz değerli hemşerilerimle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Saygılarımla… “