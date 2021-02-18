Başkan Candan’dan Regaib Kandili Mesajı

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, üç ayların başlangıcı ve Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Kandil gecelerinin geleneklerimizde çok önemli bir yeri olduğunu belirten Çumra Belediye Başkanı Recep Candan mesajında şu ifadelere yer verdi: “ İslam âlemi olarak yeni bir manevi iklime girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Müslümanlar için rahmet, bereket ve mağfiret ayları olan üç aylara kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Regaib Kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile sona eren üç aylar, Müslümanlar için manevi bir hasat mevsimidir. Kandiller; manevi duygularımızın yeşerdiği, kalplerin birbirlerine yaklaştığı, hoşgörü, paylaşma ve dayanışma duygularımızı en üst seviyeye çıktığı müstesna gecelerdir. Bugün ve gecelerin en iyi şekilde değerlendirilerek, her zaman ihtiyaç duyduğumuz, sevginin tüm insanlar arasında yayılması ve sağlıklı günlerimize kavuşmak dileğiyle, başta Çumralı hemşerilerimiz olmak üzere mübarek Üç ayların ve Regaib Kandili’nin ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine bereket, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini yüce Allah’tan niyaz ederim.”