Başkan Konuk’tan “Taklit Torku” paylaşımı

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, sosyal medya hesabından “Taklit Torku” ürünlerine dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, sosyal medya hesabından taklit Torku ürünlerine dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sosyal medyadan tepki yağan Torku markalı ürünlerin Terko, Tokan, Tokon ve Tam Bisküvi Tom isimleriyle taklit edilmesine ilişkin paylaşım yapan Başkan Konuk, “Taklitler aslını yüceltir” dedi.

Başkan Konuk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; “Taklitlerinden sakının. Taklit edilecek kadar iyi bir ürün yaptığımız için gururluyuz malum taklitler aslını yüceltir ancak markamızın haklarını korumakta da kararlıyız.”