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Başkentte fünyeyle patlatılan şüpheli valizden yiyecek ve içecek atıkları çıktı

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Ağustos 16, 2023 22:49
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Son Güncelleme: 17.08.2023 01:45

Ankara’da kaldırıma bırakılan şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı.

Ankara’da kaldırıma bırakılan şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı.

Çankaya ilçesi Gençlik Caddesi’nde kaldırımda şüpheli bir valiz bulunduğu ihbarı üzerine polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, olay yerine bomba imha uzmanını çağırdı.

Fünyeyle patlatılan valizden yiyecek ve içecek atıkları çıktı.

Kaynak: AA
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