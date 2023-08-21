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Başkentte meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

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Ağustos 21, 2023 01:01
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Son Güncelleme: 21.08.2023 04:01

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ankara- Konya kara yolu Ankara istikametinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 V 0934 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Sürücü ile araçta bulunan bir kişinin yaşamını yitirdiği kazada otomobil hurdaya döndü.

Kaynak: AA
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