Başkentte meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 21.08.2023 04:01
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi.
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ankara- Konya kara yolu Ankara istikametinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 V 0934 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Sürücü ile araçta bulunan bir kişinin yaşamını yitirdiği kazada otomobil hurdaya döndü.
Kaynak: AA
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